Kids concept store Mini Moon viert vijfde verjaardag met uitbreiding

In 2017 opengingen Eline en Phebe Mini Moon langs de Manestraat in Roeselare. Maar de winkel was al snel te klein en in 2020 verkasten de zussen naar De Munt. Tot op vandaag kanje er terecht voor kinderkledij, speelgoed, eetgerief,leuke hebbedingen,… maar dit specifiek voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Maar omdat ze steeds vaker de vraag kregen of Mini Moon niet kon meegroeien met hun klantjes, beslisten de zussen eerder dit jaar om ook het naastgelegen pand op De Munt in te palmen.