Kevin (40) negen maanden na schietpartij op liefdesrivaal aan Sterrebos vrijgelaten: “Toen hij het overspel ontdekte, broedde hij op zijn plan”

Roeselare/Moorsele Speurders vinden ruim 5.000 cannabis­plan­ten in twee oude bandencen­tra­les: onduide­lijk of er al verdachten zijn opgepakt

Zowel in Moorsele als in Roeselare werden — allicht toevallig in twee loodsen waar vroeger bandencentrales gevestigd waren — twee cannabisplantages ontdekt. De speurders keken zich de ogen uit, want op beide kweekplaatsen stonden duizenden oogstklare planten. Of er ook verdachten opgepakt werden, is niet duidelijk.

25 november