Kersverse circusassistenten-op-maat van Pas Par Toe zetten afstudeerhoedje op en nemen diploma in ontvangst

18 maanden cel met uitstel voor koppel dat drugshan­del opzette

Een koppel uit Roeselare is veroordeeld voor het bezitten en verkopen van drugs. Ze liepen tegen de lamp tijdens een controle met een drugshond in Oostende. “Het was mijn handeltje, mijn vriendin heeft er niets mee te maken”, zei S. P. (42) tijdens het proces. Maar zijn vriendin is nu toch mee veroordeeld.