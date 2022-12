Kerst in Roeselare in stijl afgetrapt met Gers Pardoel: “Na twee jaar corona kiezen we volop voor beleving en sfeer”

“We hebben veel geïnvesteerd in marketing en willen van Roeselare graag de gezelligste en warmste kerststad van Vlaanderen maken”, zegt de burgemeester. Hij mocht zaterdag live op Radio 2 het kerstdorp openen. De zender blijft drie weken lang op post op de Grote Markt, waar vanaf 25 december ook de Top 2000 uitgezonden wordt. Bovendien komen er tussen kerst en nieuw enkele bijzondere gasten langs. Om 16 uur mocht Gers Pardoel zaterdag al de spits afbijten, maar ook Milo Meskens, Ozark Henry, Stan Van Samang, Metejoor, Dana Winner en Niels Destadsbader komen nog optreden.

“Na twee jaar corona willen we tonen dat we er echt wel weer staan als kerststad”, gaat Kris Declercq verder. “In de eerste plaats voor onze inwoners, maar ook voor de handelaars en voor de horeca. We willen hen een top of the bill- eindejaar bieden. En ook hun deuren staan - figuurlijk dan - wagenwijd open. Tegelijk ben ik erg tevreden dat ook de kerstchalets een mooie plaats gekregen hebben aan het station. Daar staan ze op hun plaats en het zorgt ervoor dat we hier op de Markt een fijn pleingevoel creëren, waar de focus dankzij het reuzenrad, de carrousel en de rolschaatspiste op families ligt.”

Rolschaatsen even leuk als ijsschaatsen?

“Ook voor ons is dit iets nieuws”, zegt Sascha Louwyck. Hij en zijn vader Stefaan staan al jaren in voor de ijspiste op de Grote Markt van Roeselare. Dit keer doen ze het voor het eerst zonder ijs. “In het begin wat het voor ons even slikken en afwachten, maar al snel groeide bij steden en gemeenten de vraag naar een rolschaatspiste. En aan die vraag besloten we ons aan te passen. Het was in het begin wat zoeken, terwijl we ook dienden te investeren in rolschaatsen, al staan we er wel positief tegenover. Rolschaatsen is een mooi alternatief voor ijsschaatsen. Bovendien heeft iedereen wel begrip voor de keuze.”

“Ik ben al blij dat er überhaupt iets voorzien is”, zegt Kimberly Luca. De mama stapt samen met haar kinderen Joren (7) en Lore (6) in het reuzenrad. “In veel steden is de ijspiste geschrapt en is er niks in de plaats. Terwijl rolschaatsen toch bijna hetzelfde is als schaatsen, niet? Bovendien is het minder pijnlijk als je valt. Los daarvan is er terug heel erg veel te beleven, ook voor de kindjes. We komen net van een bezoekje aan het Huis van de Kerstman en straks gaan we nog wat kerstshoppen. En misschien pikken we nog een optreden mee ook. De ideale combinatie.”

Veel verledding

Maar wat met de energiekosten en de verlichting? “We hebben het enorme geluk dat we in Roeselare toch al meer dan de helft van de openbare verlichting verled hebben”, gaat de burgemeester verder. “Daar mogen we trots op zijn, want het levert een enorme energiebesparing op en daardoor zijn we ook een van de weinige centrumsteden waar de lichten niet gedoofd hoeven te worden ‘s nachts, wat uiteraard ook het veiligheidsgevoel ten goede komt. En sinds Sinterklaas het land uit is, mag onze kerstverlichting zeker gezien worden. We voorzien ook projecties op het stadhuis en de Sint-Amandskerk en tussen 23 en 31 december tuft er trouwens ook een kersttreintje door het centrum.”

