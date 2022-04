Kern Beitem krijgt dit najaar groene makeover

De plannen werden opgemaakt in samenspraak met KLIM Basisschool en verschillende verenigingen. “We onderscheiden vier zones: de pastorietuin waar vroeger de pastorie stond, een natuurlijke speelzone ter hoogte van De Schakel, een parkeerzone en het kerkplein aan de achterkant van de kerk”, weet Koen Rygole van Bureau Groen dat tekende voor het ontwerp. De nieuwe groenzone in hartje Beitem zal zowel zitgelegenheden als petanquevelden, een pingpongtafel, speeltoestellen, een ondergrondse glasbol omvatten naast een mix van bomen, voorjaarsbloeiers, bosplantsoen en herfstheesters. Het dossier wordt volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad. “Nadien zullen we aanbesteden”, weet Giovanni Vandewaetere, projectleider voor projecten openbaar domein bij de stad. “Het is de bedoeling om de aanleg te starten in september of oktober. Dit zullen we afstemmen met de verschillende participanten. De omgevingsaanleg moet klaar zijn in het voorjaar, gelijktijdig met het wijkhuis. Er is hiervoor een bedrag van 560.000 euro voorzien, de raming bedraagt 514.000 euro.”