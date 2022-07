Kerelsplein steekt in het nieuw: “Ook speelmogelijkheden voor kinderen met een beperking”

Het Kerelsplein in de Acaciastraat is al decennia de speelplek bij uitstek voor de Roeselaarse jeugd, de uitvalsbasis van de speelpleinwerking en een ontmoetingszone voor de buurt. Vijftien jaar geleden werd het Kerelsplein al heraangelegd, maar een grondige renovatie drong zich opnieuw op. “We wilden de site optimaal geschikt maken voor speelpleinwerking, maar ook voor andere gebruikers, zoals huurders van de verschillende gebouwen, jongeren, buurtbewoners (met kinderen) en bij uitbreiding alle inwoners van Roeselare”, zegt jeugdschepen Matthijs Samyn (CD&V).

Ook voor kinderen met een beperking

De focus van de werken lag op het Kerelsplein als speelplek, geschikt voor elk kind. Zo werden in de kleuterzone de speeltoestellen herschikt en werden er ook nieuwe educatieve speelimpulsen geplaatst. “Ook de hoofdspeelzone, tussen het voetbalveld en het Collievijverbeekfietspad, werd vernieuwd”, weet de schepen. “Deze zone kan worden opgedeeld in zes aparte zones: een ontmoetingsruimte/zandbak met zandspeeltoestel, een waterspeeltuin, het amfitheater, vooraan de kleuterspeelzone en twee speelzones voor kinderen van 2 tot 6 jaar en van 6 tot 12 jaar. Heel wat speeltoestellen werden verplaatst of vervangen door andere elementen. Voor de 2- tot 6-jarigen kwam er onder andere een dubbele wip, een carrousel, een zandtoestel en een waterelement bij. In de speelzone voor 6- tot 12-jarigen is er een pendelwip, een familieschommel, een dubbele kabelbaan, een boshuis, een klimrots en ander leuks. De waterspeeltuin bestaat uit vaste en verstelbare elementen, die niet alleen voor extra speelwaarde zorgen, maar ook verwijzen naar de Collievijverbeek vlakbij. We besteedden trouwens ook de nodige aandacht aan speelmogelijkheden voor kinderen met een beperking.”