Katrijn en Hanne schenken opbrengst van boeken aan goede doel: “Doet deugd om de kindjes in het Zeepreventorium te kunnen helpen”

Roeselare 1,73 miljoen euro voor uitbouw ‘machine learning’ in Roeselare, Knok­ke-Heist en Brugge

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits trekt 3,3 miljoen euro uit voor vier ‘smart city’-toepassingen in West-Vlaanderen. Ook Roeselare krijgt een deel van de koek. Zo is de stad met slimme camera’s nu al het aantal verdwenen of te herstellen verkeersborden in kaart aan het brengen. Dat project zal uitgebreid worden.

3 april