Kans op bewolking vanochtend in Roeselare

VOLLEYBAL - CEV CUP Wat een stunt! Roeselare naar Europese finale na winst in golden set tegen Italiaanse topper

Roeselare heeft zich na een moeilijke terugwedstrijd geplaatst voor de finale van de CEV Cup. Het stond op het beslissende moment -in de golden set- paraat tegen de wereldtoppers van Piacenza. Na deze sensationele stunt wacht Modena in de finale. Het is 21 jaar geleden dat een Belgische club een Europese finale bereikte.