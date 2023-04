Kakelfeesten moeten geld in het laatje brengen voor kamp Plus Dertien

Lezing door Riadh Bahri in De Spil

VRT-nieuwsanker, journalist en presentator Riadh Bahri weet als geen ander dat uit de kast komen niet makkelijk is. In zijn tweede boek ‘Uit de kast. In de kast’ vertelt hij zijn persoonlijke coming out-verhaal. Hij heeft het over inclusiviteit en de moed om anders te zijn. Riadh werd bovendien het slachtoffer van gewelddadige homohaat. Op dinsdag 23 mei komt hij naar Roeselare waar hij tijdens een lezing in zaal De Komedie van CC De Spil getuigt hij over hoe hij zich voortdurend aanpast aan wat op zijn minst een deel van de samenleving lijkt te verwachten. De lezing start om 20 uur en is gratis. Wel dien je een ticket te reserveren via https://vanrslshop.roeselare.be/Exhibitions/Overview.