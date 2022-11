Kaasboerderij ‘t Groendal pakt zes medailles op World Cheese Awards

Roeselare Zuidstraat volgende week deels dicht voor sloop Zuidpand

In de Zuidstraat worden momenteel sloopwerken uitgevoerd aan het Zuidpand. Om die werken veilig te kunnen uitvoeren, werd éénrichtingsverkeer ingevoerd langs de werfzone. Deze week werd echter in samenspraak met sloopbedrijf VaCoMet en de politie beslist dat de veiligheidszone voor de sloopwerken niet groot genoeg is als er nog verkeer in één richting toegestaan is. Om de veiligheidszone verder uit te breiden, is de Zuidstraat dan ook van maandag 7 tot donderdag 10 november, van 8.30 tot 16 uur, volledig afgesloten voor voertuigen tussen de Patersstraat en Iepersestraat. In dit deel van de straat is parkeren ook niet mogelijk.

4 november