Kaartersclub Met de Muil viert z’n kampioenen

Ardooie Speelplein­wer­king zoekt verkoeling in De Ark

De Ardooise speelpleinwerking ’t Ravotterke gaat voor de rest van de week indoor. Dit door de hitte. Om het veilig te houden voor de deelnemertjes is ervoor geopteerd om de werking tijdelijk onder te brengen in evenementenhal De Ark waar het lekker fris is en blijft. Ook de kleuterwerking van ’t Filoetje verhuist tijdelijk naar die stek. Om ervoor te zorgen dat de kinderen toch de tijd van hun leven beleven worden in De Ark twee springkastelen opgesteld. Er zijn ook diverse spelletjes voorzien die binnen gespeeld kunnen worden.

19 juli