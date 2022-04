Judo Club International scoort in Italië en Litouwen

Rumbeke Buurman op het podium bij Triporteur

Zing je probleemloos singles als ‘God, Ik en Marjon’, ‘London Stansted’ of ‘Soms Ben Jij de Zon en Ik de Maan’ mee? Dan moet je op zaterdag 16 april bij Triporteur zijn. Die dag nodigt de vzw Amate Galli namelijk de band Buurman uit. Geert Verdickt en de zijnen raakten in 2008 bekend dankzij het muziekprogramma ‘Zo Is Er Maar Eén’ op Eén, maar zijn ondertussen een vaste waarde. Wie hen aan het werk wil zien is zaterdag om 20.15 uur welkom in hanhar 3 langs de Armoedestraat 11. Tickets kosten 15 euro en kan je bestellen via https://amategalli.weebly.com/evenementen-programma.html.

11 april