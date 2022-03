Jongevrouw (22) die fungeerde als muilezel riskeert celstraf

Het slachtoffer kreeg ineens een bericht van een nummer dat ze niet kende. Daarin werd gezegd dat ze haar dochter was en ze vroeg om wat geld over te schrijven naar een rekeningnummer om enkele meubels te kopen. Na enige aarzeling, ging het slachtoffer daarop in. Ze stortte 2.440 euro naar het rekeningnummer dat van S. V. (22) uit Roeselare bleek te zijn. Het geld werd er even snel opnieuw afgehaald in Antwerpen. S. V. gaf in eerste instantie aan van niets te weten en dat ze haar bankkaart was verloren. Op de rechtbank ging ze uiteindelijk toch door de knieën. “Ik werd gecontacteerd door mensen via Snapchat. Ze vroegen om mijn bankkaart te gebruiken voor iets, en ik zou daar dan ook iets voor terugkrijgen”, vertelde ze. “Ik twijfelde even, maar zat in een erg moeilijke periode en stemde toch in. Ze zijn mijn bankkaart en pincode komen ophalen, sindsdien heb ik nooit meer iets van hen gehoord.” Haar advocaat vraagt om haar de gunst van de opschorting te verlenen. Naast de celstraf riskeert ze ook nog een boete van 800 euro en de terugbetaling van 2.440 euro aan het slachtoffer. Vonnis op 4 april.