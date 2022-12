Jongerenwerking N-VA regio Roeselare in de maak

“Een jongerenwerking opstarten voor een politieke partij is niet evident”, zegt Filip Van Vyve, voorzitter van N-VA Roeselare. “Er zijn 1.000 redenen om daar niet aan mee te werken, er zijn er echter ook vele om dat wel te doen. Meebouwen aan en bepalen hoe die toekomst er net wel uit moet zien. Niet aan de zijkant staan roepen maar de handen wél uit de mouwen steken,… Op vandaag is er geen actieve jongerenwerking in de regio, noch in Roeselare, Noch in Hooglede-Gits en een aantal andere omliggende gemeenten. Dit willen we veranderen er zijn al een aantal mensen die hier hun schouders willen onder zetten.” De partij organiseert daarom een infomoment gericht op jongeren van 15 tot 30 jaar. Dit op woensdag 28 december om 20 uur in het N-VA-secretariaat in de Zuidstraat 21. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via https://forms.gle/iNM9SWXoBu3Z9etn7. Omdat het infomoment te midden de blokperiode valt, is die timing mogelijks niet voor iedereen ideaal. Daarom overweegt N-VA ook het inplannen van een tweede infomogelijkheid. Ook je voorkeur hiervoor kan je aangeven via het online formulier.