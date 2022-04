Jongeman worstelt met corona en maakt het bont op de weg: drie maanden rijverbod

De feiten deden zich voor op 27 februari vorig jaar in het centrum van Roeselare. E. had er een ongeval. Toen hij wou keren in een straat, botste hij met de wagen van zijn vader tegen een verlichtingspaal. De politie kwam er bij en die stelde vast dat de bestuurder zwaar geïntoxiceerd was. Hij had een voorlopig rijbewijs voor 36 maanden maar in de wagen hing geen L-teken en er was ook geen begeleider mee. Op de koop toe vervoerde E. ook nog eens drie passagiers, wat in zijn geval op dat moment niet toegelaten was.