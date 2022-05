Jongeman wil niet trakteren maar eigent zich wel pintjes toe en krijgt slag in aangezicht

S. B. (21) uit Staden was op 18 september 2020 met enkele vrienden de verjaardag van een vriend aan het vieren op het terras van Bistro Botanique op het Polenplein in Roeselare. “De regel was dat iedereen om beurten elk een meter bier zou trakteren”, zei de jongeman tegen de rechter. “Ik begon en trakteerde meteen twee meter.” Na enige tijd voegde het slachtoffer zich bij het gezelschap. “Ik kende hem niet, maar hij nam wel prompt twee pinten van onze meters. Ik zei hem dat het nu zijn beurt was om te trakteren. Hij zei dat het goed was, maar toen de ober kwam, bleek hij plots geen geld te hebben. Ik zei dat ik dan wel zou betalen met mijn laatste twintig euro. Daarna ben ik recht gestaan en zei dat hij ofwel moest vertrekken of ik dat ik hem een klap zou geven. Hij bleef me voor de zoveelste keer in mijn gezicht uitlachen en heb hem dan een klap met mijn vlakke hand tegen zijn kaak gegeven.” Het slachtoffer vertrok daarna meteen.

Zware verwondingen

Het slachtoffer belde daarna zijn moeder, samen gingen ze naar de spoeddienst van het AZ Delta in Roeselare. Daar werd een neusbreuk en een hersenschudding vastgesteld waardoor hij meer dan vier maanden arbeidsongeschikt was. “Onmogelijk dat die verwondingen door mijn klap zijn”, zei de beklaagde tegen de rechter. Volgens zijn advocaat ging het slachtoffer nadien nog naar de Vagant en ontstond daar opnieuw tumult waarbij het slachtoffer klappen kreeg. “Pas daarna is hij met zijn moeder naar het ziekenhuis gegaan”, pleitte zijn advocaat. “Die zware verwondingen zijn wellicht afkomstig door de slagen in de Vagant, en niet door mijn cliënt. We hebben vier getuigen die dat bevestigen.” Die getuigenverklaringen hebben volgens de advocaat van het slachtoffer geen enkele waarde. Ook het Openbaar Ministerie vindt deze versie niet geloofwaardig. “We hebben een bemiddeling in strafzaken aangeboden, maar hij is daar niet op ingegaan. Ook de subjectiviteit in het verweer kunnen we niet negeren”, klinkt het. S. B. riskeert twee jaar cel met uitstel en een boete van 200 euro met uitstel. De rechter velt een vonnis op 30 mei.