Jongeman wil niet stoppen tijdens achtervolging: “Ik wou snel thuis zijn”

Roeselare Breda Viva La Vie gaat Parijs achterna met Roeselaar­se Guinguet­tes

Café Breda Viva la Via aan de Roeselaarse Onze-Lieve-Vrouwemarkt gaat Parijs achterna met de Roeselaarse Guinguettes. “Guinguettes waren in de 18e eeuw populaire barretjes in de buitenwijken van Parijs en andere steden van Frankrijk”, verduidelijkt zaakvoerder Frank Wauters. “Je kon er op zondag een drankje drinken, naar accordeon luisteren en ook een dansje wagen. De tijd van toen komt weer helemaal terug in de Franse hoofdstad, het gaat er de guinguettes met hun gezellige sfeer opnieuw voor de wind.” Voor Frank is dat het teken om deze traditie ook naar Roeselare, en meer specifiek naar de wijk Krottegem te halen. “Elke eerste zondag van de maand kan iedereen voortaan in het kader van de Roeselaarse Guinguettes in Breda Viva La Vie van 15 tot 17 uur bij een drankje genieten van een accordeon optreden”, zegt hij. Brecht & Hannes mogen op zondag 3 juli de spits afbijten. Het duo brengt een uitgebreid aanbod van balkan, ragtime, musette en tango, bewerkt voor accordeon en bas. De toegang voor de Roeselaarse Guinguettes bedraagt 6 euro. Reservatie is mogelijk via frank.wauters25@gmail.com of 0475/63.06.51.

