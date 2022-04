Jongeman die fietser aanreed “omdat we met te veel zijn op deze wereld” blijft maand langer in de cel

“Ik ben boos op de wereld en wou iets doen aan de overpopulatie”, verklaarde Louis G. enkele uren nadat hij op de Mandellaan in Roeselare Johan Vermeulen (66) van de weg had gemaaid . De fietser liep levensgevaarlijke verwondingen op, maar overleefde. Volgens het parket was Louis G. onder invloed van drugs, al beweert de jongeman dat hij de dag zelf geen drugs had gebruikt. Het gerecht stelde een psychiater aan om de Roeselarenaar te onderzoeken.

Geen beroep

Dinsdag verscheen Louis G. voor de tweede keer in de Kortrijkse raadkamer. Net zoals de vorige keer werd ook nu zijn aanhouding met een maand verlengd. “We gaan niet in beroep tegen die beslissing”, zegt zijn advocaat Alexander Verstraete. “De psychiater is al in de gevangenis op bezoek geweest bij mijn cliënt, maar hij moet zijn bevindingen nog neerpennen in een verslag. Zolang dat er niet is, heeft het geen zin te proberen mijn cliënt vrij te krijgen.” Louis G. maakt het al bij al goed in de gevangenis. “Hij vindt er rust en is ver weg van alle commotie rond het ongeval. Hij aanvaardt zijn situatie omdat hij weet dat hij in de fout is gegaan.”