Jongeman (26) voor rechter wegens bezit en verspreiden kinderporno

De politie in Roeselare kreeg een melding van het Amerikaanse NCMEC (National Center for Missing and Exploited children) dat op 3 januari via een dropbox kinderporno was verspreid. Het IP-adres en e-mailadres kon gelinkt worden aan de 26-jarige Roeselarenaar. Bij een huiszoeking werden zo’n 30 video’s met kinderporno en 37 foto’s gevonden met kinderporno. Ook op zijn gsm werden afbeeldingen teruggevonden. “Het filmpje dat hij heeft doorgestuurd, is volgens mij geen kinderporno”, pleitte zijn advocaat Filip De Reuse. “Ik heb dat zelf bekeken en ik kan niet uitmaken of dat een minderjarig meisje is of niet.”