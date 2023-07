Jongeman (26) steelt voorwiel damesfiets en vernielt autoruit

Villa Roslar brengt muziek op de boerenbui­ten

Villa Roslar gaat ook deze zomer opnieuw de boer op. Dit betekent dat je de komende weken niet kan genieten van huiskamerconcerten, maar van gratis concerten van lokale muzikalenten op het erf van gastvrije Roeselarenaars of, bij minder weer, in de schuur, loods of serre op het domein. De gratis concertreeks wordt op woensdag 5 juli afgetrapt door Floor Decuypere die samen met enkele muzikale vrienden voor muziek zoegr bij Kaasboerderij ‘t Groendal. De komende weken treden ook Three & Some, Sabien Lesage, Blain Unplugged, Doremi Sofia, Radio Rose, Hyde The Jekyll, Ann Lee en Reinout met Nevenwerking op. De overige locaties zijn Boomkwekerij Willaert, kwekerij van bio oesterzwammen en shiitake Pleurico, hoeve Debruyne, De Four Boomkwekerij, Tuinen Hubert Davidts en In’t Wilde Weg. Alle concerten starten om 20 uur. Reserveren kan via https://visitroeselare.be/.