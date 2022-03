Jongeman (24) voor rechter na vluchten voor politie: “Vluchten is niet strafbaar”

Agenten van de politiezone Riho merkten op 10 oktober vorig jaar in Roeselare plots een jongeman op die aan het wildplassen was. Toen hij de agenten opmerkte, zette M. H. (24) het op een lopen. Ze herkenden de jongeman iets later aan zijn opvallende dreadlocks en probeerden hem opnieuw te intercepteren. “Opnieuw zette hij het op een lopen maar kon toch gestopt worden”, zei het Openbaar Ministerie. “Al liet hij zich niet zomaar meenemen. Hij viel op de grond, bleef zich verzetten en hield zijn handen achter zijn rug tegen de grond. Ondertussen stampte hij ook wild in het rond.” Pas na veel moeite kon hij geboeid worden. “Hij zette het op een lopen omdat hij geseind stond en dronken was en onder invloed van ketamine”, pleitte zijn advocaat. “Toch vraag ik de vrijspraak, want vluchten is geen ongewapende weerspannigheid. Hij zal inderdaad niet vriendelijk geweest zijn, maar ook dat is niet strafbaar. Als je vlucht beweeg je automatisch je lichaamsdelen en kan je in aanraking komen met een ander, maar dat is in de vlucht. Hij heeft niet in het rond gestampt maar hield enkel zijn armen achter zich tegen de grond en heeft geen agressie of slagen uitgedeeld.” M. H. is geen onbekende voor het gerecht en liep eerder al veroordelingen op voor inbreuken op de drugswetgeving. Hij riskeert vier maanden cel. Vonnis op 27 april.