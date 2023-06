Jongeman (24) riskeert celstraf voor relatie met minderjarig meisje: “Ze bekeerde zich plots tot de Islam”

C.H.R.I.S.T.O. Marechal stelt tentoon in Muze’um L

Roeselaars kunstenaar C.H.R.I.S.T.O. Marechal stelt deze zomer tentoon in zijn thuisstad. Van 18 juni tot en met 10 september kun je zijn expo ‘Blue Line’ bewonderen in Muze’um L in de Bergstraat. De conceptuele land art artiest toont er een statisch, monumentaal werk waarvoor hij zich liet inspireren op de zogenaamde blue corridors, zijnde de trekroute van walvissen over de oceanen. De tentoonstelling is iedere zondag te bezoeken van 14 tot 17 uur. Meer info op www.muzeuml.be.