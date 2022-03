Jongeman (20) die fietser Johan moedwillig van de weg maaide, blijft maand langer in de cel: “Te vroeg om hem nu al vrij te laten”

RoeselareHet ziet er sterk naar uit dat Louis G., de jonge automobilist die vrijdag in Roeselare een 66-jarige fietser opzettelijk aanreed , nog even in de cel zal blijven. “We hebben niet aangedrongen op zijn voorlopige invrijheidstelling”, zegt zijn advocaat.

Als de onderzoeksrechter niet beslist om hem vrij te laten, blijft Louis G. (20) uit Roeselare nog minstens een maand in de cel. De aanrijder reed vorige vrijdag in de Mandellaan in Roeselare moedwillig met zijn auto in op fietser Johan Vermeulen (66). Op dashcambeelden is te zien hoe G. uitwijkt, niet remt, de fietser overhoop rijdt en vervolgens vlucht.

Dader heeft spijt

Toen de politie hem later die avond ondervroeg, verklaarde G. dat hij “boos is op de wereld en dat hij iets wou doen aan de overpopulatie”. Volgens het parket was hij op het ogenblijk van de feiten onder invloed van drugs. De onderzoeksrechter liet hem na ondervraging aanhouden. “Mijn cliënt heeft spijt over wat er is gebeurd en leeft mee met het slachtoffer”, zegt zijn advocaat Alexander Verstraete. “Hij had die dag naar eigen zeggen geen drugs gebruikt.” Dat is goed mogelijk, want veel verdovende middelen zijn dagen nadien nog opspoorbaar in het bloed, waardoor de gebruiker dus nog altijd onder invloed verkeert.

Volledig scherm De 66-jarige fietser werd met zijn elektrische tweewieler zomaar van het fietspad gemaaid, langs de Mandellaan in Roeselare. © Hans Verbeke

Onderzoek afwachten

De advocaat is niet verrast door de beslissing van de raadkamer. “Het was weinig zinvol om te proberen hem voorlopig vrij te krijgen. Het gerechtelijk onderzoek loopt nog en bovendien moet een psychiater mijn cliënt nog onderzoeken. Dat is belangrijk om te begrijpen waarom hij er zo’n gedachten op nahoudt en wat er bij hem speelde op het moment van de feiten. Een correcte inschatting is nodig om te bepalen wat er met hem moet gebeuren.”

