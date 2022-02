Jonge werknemer (21) overleden na arbeidsongeval tijdens graafwerken aan gloednieuw bedrijf

Roeselare Zuster Lucia viert 100e verjaardag op palindroom­dag 22/02/2022

Een bijzondere verjaardag op een wel heel bijzondere datum in Roeselare. In het klooster van de Grauwzusters vierde zuster Lucia, geboren als Gabrielle Desmet, haar 100e verjaardag. Geboren op 22 februari 1912 rondde ze de kaap van de 100 jaar op 22 februari 2022, palindroomdag. Prompt kreeg ze bezoek van enkele oud-leerlingen die het schopten tot in het Roeselaarse stadsbestuur. “Een geheim om zo oud te worden is er niet. Ik had het alvast nooit gedacht, het is toeval”, reageert zuster Lucia.

