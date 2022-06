Jonge vrouw (21) in levensgevaar na ongeval op zebrapad bij Media Markt

Het ongeval deed zich iets na 10.30 uur voor. Het slachtoffer stak op het zebrapad de straat over. Volgens getuigen zou ze daarbij niet gekeken hebben of de baan vrij was. De bestuurder van een Peugeot Partner, die in de richting van het Roeselaarse centrum reed, reed de jonge vrouw aan. Het slachtoffer belandde rechts vooraan zwaar tegen de voorruit van het voertuig en viel vervolgens hard neer op het beton van de rijweg. De hulpdiensten snelden ter plaatse, de vrouw kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend. Ze verkeerde in kritieke toestand op het moment dat ze naar het AZ Delta in Rumbeke werd overgebracht. De bestuurster van de Peugeot Partner, een vrouw van middelbare leeftijd uit het Brugse, bleef ongedeerd maar was wel fel onder de indruk van het ongeval. Het parket van Kortrijk stuurde een deskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren. Door het ongeval was de Brugsesteenweg lange tijd gedeeltelijk afgesloten, het verkeer moest er alternerend over één rijstrook.