Jonge vrouw (21) in kritieke toeestand afgevoerd na ongeval op zebrapad bij Media Markt

Het ongeval deed zich iets na 10.30 uur voor. Slachtoffer Manal E. (21) uit Roeselare stak op het zebrapad de straat over. Volgens getuigen zou ze daarbij niet gekeken hebben of de baan vrij was. De bestuurder van een Peugeot Partner, die in de richting van het Roeselaarse centrum reed, reed de jonge vrouw aan. Het slachtoffer belandde rechts vooraan zwaar tegen de voorruit van het voertuig en viel vervolgens hard neer op het beton van de rijweg. De hulpdiensten snelden ter plaatse, de vrouw kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend. Ze verkeerde in kritieke toestand op het moment dat ze naar het AZ Delta in Rumbeke werd overgebracht. De bestuurster van de Peugeot Partner, een vrouw van middelbare leeftijd uit het Brugse, bleef ongedeerd maar was wel fel onder de indruk van het ongeval. Het parket van Kortrijk stuurde een deskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te reconstrueren. Door het ongeval was de Brugsesteenweg lange tijd gedeeltelijk afgesloten, het verkeer moest er alternerend over één rijstrook.

Vandenborre

De toestand van Manal E. evolueerde in de loop van de dag gelukkig gunstig. Ze verkeert niet langer in levensgevaar. De jongevrouw was te voet onderweg naar haar werk bij elektroketen Vandenborre iets verderop in de Brugsesteenweg. Enkele van haar collega’s kwamen naar de plaats van het ongeval. “We vroegen ons al af waar ze bleef", vertellen ze. “Ze moest om 10.30 uur beginnen en is normaal nooit te laat. Deze morgen was ze er zelfs al om 9 uur, maar ze had zich van uur vergist en was nu allicht opnieuw onderweg om te komen werken. Haar proefperiode bij ons liep af en iedereen is tevreden over haar. Maandag zou ze haar vast contract gaan tekenen in Brussel. We hopen allemaal dat ze snel beter wordt en we haar opnieuw snel kunnen verwelkomen.”