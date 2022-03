Jonge Renners Roeselare start met initiatie voor dames

Roeselare Boek bundelt gedichten geïnspi­reerd door Albrecht Rodenbach

De Roeselaarse stadsdichter Edward Hoornaert schaarde in november 2021 twintig (internationale) dichters rond zich, die zich lieten inspireren door het gedicht ‘Het land van Utopeia’ van Albrecht Rodenbach. De grote diversiteit aan utopische invalshoeken werd gebundeld in een boek, dat op zondag 13 maart wordt voorgesteld in ARhus op De Munt. Het wordt een ochtend vol poëzie en muziek van Toon Develtere. Na afloop is er een receptie. De gratis voorstelling start om 11 uur en vindt plaats in zaal Het Verzonken Kasteel. Inschrijven kan op www.eventbrite.be.

