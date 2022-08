Jonge mama’s breken lans voor borstvoeding door samen de borst te geven in het Noordhof

Gelijktijdig vond een gelijkaardige actie plaats in 14 andere steden in Vlaanderen en Brussel. Doel ervan is het verhogen van de bewustwording rond het belang van borstvoeding en moeders steunen in hun keuze om in het openbaar borstvoeding te geven. Trekker van de actie was Mamado, de zwangerschapswinkel gespecialiseerd in borstvoeding langs de Wallestraat. Zaakvoerster Lies Roelens hecht zelf veel belang aan het faciliteren van verbinding tussen voedende moeders. “Als mama’s elkaar ontmoeten in onze voedingsruimte in de winkel, merken we dat ze vaak met elkaar beginnen te praten en ervaringen uitwisselen. Zo’n korte babbel kan deugd doen. Net daarom werken we mee aan dit initiatief waarbij we trouwens ondersteund worden door vroedvrouwenpraktijk Aesem.”