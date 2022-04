Jonge drugskoerier met drugs in onderbroek gevat en al 8 maanden in cel

Er gaat bijna geen week voorbij of er wordt in de Kortrijkse en Roeselaarse regio wel een Franse drugskoerier betrapt. Verblind door wat snel geldgewin voeren ze vanuit Frankrijk drugs naar West-Vlaanderen. Net als Ishak B. uit Tourcoing. In drie maanden tijd bleek hij al 62 dagen de Belgische grens te zijn overgestoken. In zijn gsm vond de politie 71 drugsgerelateerde contacten. Zij kregen zelfs een kettingbericht om de drugs aan te prijzen. Op 30 juli 2021 liep het voor B. fout af. Bij een controle van zijn voertuig vonden de agenten resten van cannabis. Een grondiger onderzoek leverde nog 32 gram heroïne en 3 gram cocaïne in zijn onderbroek op. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 18 maanden, een boete van 16.000 euro, de verbeurdverklaring van het voertuig én van 55.800 euro drugsgeld. “Het is duidelijk dat hij door iemand anders was aangestuurd”, aldus de verdediging van B. “Hij kreeg zelf slechts 100 euro per dag. Hij wil na zijn vrijlating zijn diploma behalen.” Vonnis op 19 april.