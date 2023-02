Jong N-VA Rodenbach boven de doopvont

De overige verkozen bestuursleden zijn Jens Berghe uit Ledegem, Roeselarenaars Steven Ostyn, Simon Deneir en Louise B. , Amélie Despierre uit Hooglede en Stadenaar Karel Depla. Al vijf andere jongeren gaven aan zich hier in de nabije toekomst bij aan te sluiten. “We zijn trots om in en rond de Rodenbachstad opnieuw een Vlaamsgezinde jongerenpartij te hebben”, aldus kersvers voorzitter Célestine Despierre.”Het feit dat onze gloednieuwe afdeling meteen bij de opstart uit zoveel geëngageerde jongeren bestaat, bevestigt dat er dringend nood aan was. We bieden de jeugd in onze regio een alternatieve stem: ‘de jeugd’ bestaat niet enkel uit linkse ideeën zoals soms wordt voorgehouden, wel integendeel. We zullen proberen in de verschillende gemeenten die nuchtere stem te vertegenwoordigen en op een realistische manier aan politiek te doen. Wie zich kan vinden in onze standpunten in deze streek en jonger is dan 31 weet nu dat hij of zij bij ons terecht kan.”