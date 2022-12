Jong geleerd is oud gedaan: Verpleegopleiding Ic Dien op bezoek in SBS De Octopus

Oekene Oekene Inviteert verkoopt nieuwjaar­tic­kets

Cultuurwerking Oekene Inviteert reikt een helpende hand in de zoektocht naar het ultieme kerst- of nieuwjaarsgeschenk. In ruil voor 20 euro kan je bij hen een concertticket aankopen dat één jaar geldig is voor een concert naar keuze uit minstens zes concerten uit hun concertkalender. Indien er sprake is van afwijkende concertprijzen worden die verrekend aan de inkom. Bedrijven kunnen bovendien ook gepersonaliseerde tickets aankopen. Bestellen doe je door het bedrag van het aantal gewenste tickets te storten op het rekeningnummer BE72 7310 3026 8116 van vzw Collectief ‘De LINK’ met vermelding van het aantal gewenste nieuwjaartickets, je naam, adres en mailadres. De tickets worden vervolgens per post opgestuurd. Meer op www.oekeneNV.be.

