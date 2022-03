Johannes, Bram en Tom maken voedselpakketten die ze aan Pools-Oekraïense grens willen uitdelen aan oorlogsvluchtelingen: “Iedereen kan ons steunen”

Food For Oekraïne. Dat is de naam die Bram Maveau, Johannes Verbrugge en Tom Wybo aan hun humanitaire actie gaven. Het trio heeft een gezamenlijke achtergrond bij jeugdbeweging KSA Wytewa, noemt zichzelf vrienden voor het leven en is bijzonder sociaalvoelend. Ook de oorlog in Oekraïne laat hen niet koud. Het was Johannes die als eerste opperde dat ze niet zomaar aan de zijlijn konden blijven staan. “Het idee voor Food for Oekraïne is ontstaan uit een onrechtvaardigheidsgevoel”, vertelt hij. “Ik kan er niet bij dat zoiets zodanig escaleert dat een land met 40 miljoen inwoners overgeleverd is aan de goodwill van een agressor. Daarnaast ben ik actief in de bouwsector die vaak een beroep doet op mensen uit het Oostblok waardoor ik net die extra klik met de getroffen regio voel.”

Wachtrijen aan de grens

Johannes benaderde Bram en Tom met het idee om actie te ondernemen. Zij schaarden zich direct achter het idee en al snel wisten de kameraden dat ze iets wilden doen voor de duizenden Oekraïners die momenteel op de vlucht zijn. “Hun situatie is echt dramatisch. Vaak zijn ze al dagen op de vlucht, te voet of van voertuig naar voertuig, om zichzelf in relatieve veiligheid te brengen. Als ze de grens bereiken, belandden ze in wachtrijen bij de grensovergangen die tientallen kilometers lang zijn en waar de wachttijden oploopt tot meerdere dagen. Om hun leed ietwat te proberen te verzachten, willen wij compacte voedselpakketten maken en deze daar zo snel mogelijk zelf gaan uitdelen.”

Bestellingen

De vrienden stelden zelf een lijstje op met producten die ze in de voedselpakketten willen steken. Het gaat onder meer om water, koffiesticks, minuutsoep en instant noedels. “Aanvankelijk namen we contact op met bedrijven en supermarkten om ons te sponsoren maar de respons daar was niet echt overweldigend. Dus gingen we nu in zee met een groothandel. Iedereen kan ons steunen door een bestelling te plaatsen. Dit voor 16 maart. Wij bundelen alle bestellingen en spelen die vervolgens door naar de groothandel die ons zal beleveren. In een volgende stap gaan we zelf individuele voedselpakketten samenstellen en die vervolgens zo snel mogelijk richting Pools-Oekraïense grens brengen. Een exacte vertrekdatum hebben we nog niet, maar we willen zo kort mogelijk op de bal spelen want de nood is groot en de wachtrijen worden steeds langer.”

Duit in het zakje doen? Vul dan als de bliksem onderstaand bestelformulier in en mail het naar food.for.oekraine@outlook.com. Gelijktijdig schrijf je het bijhorende bedrag over op BE18 7350 5978 8865 met vermelding ‘Food For Oekraïne + uw (bedrijfs)naam’.

