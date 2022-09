JOETZ vzw viert feest met Samson&Marie op Trax-site

Roeselare Erepoor­ters vieren kerst met Helmut Lotti

De Gilde der Erepoorters organiseert dit jaar voor de tiende maal een eindejaarsconcert in CC De Spil. Ze wisten hiervoor niemand minder dan Helmut Lotti te strikken. Op 11 december zal hij een resem kerstliederen in een klassiek jasje brengen. Het voorprogramma wordt verzorgd door Vox Musica. Met dit concert, dat om 17 uur begint, willen de Erepoorters vijfsociale doelen uit de regio steunen. Het gaat om De Bremstruik/De Kerit, het Palliatieve Dagcentrum Moederhuis, Sint-Idesbald, de jongerenwerking van vzw ’t Hope en VOC Op Stap. Gewone tickets kosten 35 euro en zijn te bestellen via www.despil.be. VIP-tickets (inclusief vestiaire, geselecteerde zitplaats en royale receptie achteraf) kosten daarentegen kosten 70 euro en kan je verkrijgen via eddy.brouckaert@proximus.be. Tot slot geven we nog graag mee dat De Gilde der Erepoorters dit jaar 50 jaar bestaat en voortaan de titel van Koninklijke Maatschappij mag dragen.

26 september