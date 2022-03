JOEF RSL schenkt budget aan Roeselaarse organisaties

Roeselare Leer je kleuter fietsen in amper drie uur

Is je kleuter klaar om te fietsen en weet je niet goed hoe hieraan te beginnen? Sport #VARSL schiet te hulp. Op zaterdag 2 april haalt Sport #VARSL een project naar Expo Roeselare om jonge kinderen in slechts drie uur te leren fietsen op twee wielen. De lessenreeks kost zeven euro, met Vrijetijdspas 2,50 euro. Inschrijven kan op vanrslshop.roeselare.be of in het Vrijetijdspunt op 051/26.24.00 of via vrijetijd@roeselare.be. De kinderen brengen hun eigen fiets mee zonder steunwieltjes en een helm.

7 maart