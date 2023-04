Jobstudent (23) in zwembad riskeert cel voor verspreiding van kinderporno

Bromfiet­ser slalomt tussen slagbomen net voor aanstormen­de trein: machinist trekt aan de noodrem

Tussen Kortrijk en Lichtervelde was er dinsdag een tijdlang geen treinverkeer mogelijk door een noodstop aan een overweg in Rumbeke. Er was geen aanrijding maar de treinbestuurder moest worden vervangen door een collega.