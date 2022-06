Jobbeurs in het Welzijnshuis

Interesse om te werken in het Roeselare Welzijnshuis van Roeselare? Regelmatig is men er op zoek naar nieuwe collega’s en de komende dagen en weken organiseren ze enkele infomomenten. Het is de gelegenheid om te ontdekken wat het betekent om in het Welzijnshuis te werken, de sfeer er te proeven, een babbeltje te slaan met mogelijke toekomstige collega’s of concrete vragen te stellen. Er zijn drie infomomenten gepland. Op maandag 27 juni is iedereen er welkom tussen 18.30 en 20 uur, op woensdag 29 juni staan de deuren van het Welzijnshuis langs de Gasthuisstraat open van 8.30 tot 10 uur en op 5 juli wordt er ook een digitale infosessie opgezet. Die sessie kan je anoniem bijwonen via https://www.youtube.com/watch?v=xxrspZIJAn8.