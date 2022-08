Joanna viert 100e verjaardag: “Dankzij m’n dagelijkse gymnastiek”

RoeselareJoanna Vannieuwenhuyze rondde donderdag de kaap van de 100 jaar. Dat werd gevierd in het Roeselaarse WZC waar Joanna op vandaag de enige eeuwelinge is.

Voor de festiviteiten werden alle registers opengetrokken. Vlaggetjes, ballonnen, bubbels, taart, … Joanna werd geblinddoekt binnengeleid in de cafetaria van het woonzorgcentrum waar ze door haar familie en medebewoners ontvangen werd met een luidkeels ‘Lang zal ze leven’. Ze zong meer dan uitbundig mee want ondanks haar hoge leeftijd is Joanna nog bijzonder kwiek.

Ze werd geboren op 11 augustus 1922 als oudste in een gezin met 11 kinderen. Ze verloor al op jonge leeftijd haar moeder en bekommerde zich dan ook om haar jongere broers en zussen. Eind jaren ’50 hield ze op ’t Hof van ’t Henneke enkele jaren café De Stad Bordeaux open. Ze stapte in het huwelijksbootje met Carlos Arteel (88). Hij werkte heel z’n carrière bij Garage Goddeeris, terwijl Joanna na de geboorte van hun dochter huisvrouw werd.

De Blekker

Het koppel woonde langs de Vijfwegenstraat, maar Joanna’s tweede thuis lag in Koksijde waar ze 45 jaar lang een caravan had op camping De Blekker. Elk vrij momentje trok ze als echte zonneklopper richting kust. Sinds twee jaar wonen Joanna en Carlos, die zorgbehoevend is, in WZC Westerlinde waar ze meer dan regelmatig bezoek krijgen van hun dochter, twee kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Of Joanna ooit gedacht had om 100 te worden? “Carlos alleszins niet want dan was hij wellicht nooit met mij in zee gegaan”, lacht ze. “Maar ik ga voor de 105 jaar. Wat mijn gouden tip is? Alle dagen aan gymnastiek doen! Elke ochtend doe ik nog wat oefeningen en ik ga ook dagelijks wandelen.”

Tijdens de viering van Joanna tekenden ook schepenen Bart Wenes en Stefaan Van Coillie (beiden CD&V) present om de felicitaties namens het stadsbestuur over te brengen. Zij lieten weten dat Joanna één van de 17 eeuwelingen is die Roeselare op vandaag rijk is.

Volledig scherm Joanna Vannieuwenhuyze vierde haar honderdste verjaardag. © Maxime Petit

