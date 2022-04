Jeugdateljee Roeselare organiseert spaghettifeest

Om het zomerkamp aan een voordelig tarief te kunnen aanbieden, organiseert Jeugdateljee Roeselare op zaterdag 30 april een spaghettifeest. Dit vindt plaats in zaal De Kiem langs de Sint-Hubrechtsstraat. De deuren gaan open om 18 uur en tot 21.30 uur kan er gesmuld worden van heerlijke (vegetarische) spaghetti à volonté. Er wordt ook kinderanimatie voorzien. Zin om de jeugdbeweging voor kinderen met een ondersteuningsnood te steunen? De kostprijs voor een heerlijk bord pasta is 12 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen. Wie een Vrijetijdspas van Roeselare heeft, betaalt slechts 8 euro voor een volwassene en 4 euro voor een kind. Er zijn ook steunkaarten te verkrijgen voor drie euro per stuk. Inschrijven kan telefonisch op 051/20.65.59 of via mail aan tine.vansteenkiste@vocopstap.be.