Jekri organiseert Obstacle Run: “Grootste B2B hindernissenparcours van Vlaanderen”

“We ambiëren het grootste B2B Obstacle Run event te worden in Vlaanderen”, zegt Mik Deraeve. Jekri is niet aan hun proefstuk toe. De voorbije jaren organiseerde de groep jonge ondernemers al verschillende succesvolle theaterwandelingen in Roeselare. Maar nu gooien ze het dus over de sportieve boeg. “Met dit evenement willen we bedrijven de kans geven om hun medewerkers te bedanken met een originele teambuilding”, zegt Sebastiaan Vanneste. “Het moment om wat stoom af te laten na een jaar hard werken. Nadien is er een afterparty met enkele leuke acts voorzien, een ideaal moment om nog even te netwerken.”