Janah eerste eredame en Miss Charity bij Miss West-Vlaanderen

Het Plopsa Theater in De Panne was zondagavond het strijdtoneel voor de verkiezing van Miss West-Vlaanderen. De Zeebrugse Claire Lansenebre ging met het kroontje aan de haal, maar ook de Roeselaarse Janah Vanderper liet van zich spreken. “Ik had nochtans wel wat stress”, bekent ze. “Maar gelijktijdig had ik ook een positief voorgevoel. Het klikt al langer goed tussen Claire, Sjoukje (Degraeve, de Torhoutse die het tot tweede eredame schopte nvdr.) en mezelf en we hadden afgesproken om de nacht voor de verkiezing samen in één hotelkamer door te brengen. We waren allen positief gestemd en kijk, uiteindelijk schopten we het tot de top drie van Miss West-Vlaanderen. Ik ben enorm blij dat ik mezelf eerste eredame mag noemen, maar was zondag vooral enorm verbaasd toen ik als één van de eerste meisjes naar voor geroepen werd om de titel van Miss Charity in ontvangst te nemen.” Die heeft Janah te danken aan de organisatie van een bikinicarwash en de verkoop van een foto ten voordele van het goeie doel.