Jaarverslag Inagro voortaan volledig digitaal

Onder de slogan ‘De landbouw van morgen bouwen we vandaag’ geeft www.inagro.be/jaarverslag2021 inkijk in de interessantste realisaties van 2021. “De gedrukte vorm verlaten voelt wat onwennig, maar we geloven dat de digitale mogelijkheden een nog beter overzicht geven van ons onderzoek en onze dienstverlening”, aldus Mia Demeulemeester, afgevaardigd bestuurder van Inagro. Net als in de gedrukte vorm rubriceert Inagro de realisaties in hoofdstukken als bodem en water, plant, dier en bedrijfsvisie. Ook vergelijkbaar met het originele boekje zijn de portretten die de hoofdstukken inleiden. Daarin vertellen stakeholders hoe ze dankzij samenwerking kansen grijpen en uitdagingen aanpakken in de land- en tuinbouwsector. Speciale aandacht is er voor de dakserre Agrotopia die eind september officieel in gebruik genomen werd. Een beknopt dossier werpt een blik op die nieuwe hoogstaande onderzoeksinfrastructuur voor glastuinbouw.