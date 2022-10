Jaarbeurs Roeselare kiest voor vernieuwing door energiecrisis: “Minder en kleinere standen, maar wel meer beleving”

Lees meer over de crisis in ons HLN-dossier Energie en Geld West-Vlaanderen

In 2020 kon de Jaarbeurs Roeselare niet plaatsvinden door de coronacrisis, vorig jaar was een Covid Safe Ticket nog de voorwaarde om binnen te raken. “Dit jaar kunnen we de 69ste Jaarbeurs Roeselare weer op de traditionele manier organiseren”, vertelt Stijn Couvreur. “Maar het wordt wel een heel andere beurs. We kregen al langer te horen dat er te weinig verandering en vernieuwing is en zelf dachten we ook al na over een nieuwe koers. Daarom hebben we hier dit jaar echt werk van gemaakt. We zijn ervan overtuigd zowel deelnemers als bezoekers dit zullen kunnen waarderen.”

Minder standhouders

De aanleiding voor de grote ommezwaai is echter minder rooskleurig. Begin september was de Jaarbeurs al voor tachtig procent volzet. “Maar plots regende het annuleringen en werden we overstelpt met vragen naar kleinere standen”, legt Stijn uit. “De financiële crisis en het personeelstekort waar veel zelfstandigen mee geconfronteerd worden, hakten er stevig in. Hierdoor hebben we besloten de beurs in slechts vier in plaats van vijf beuken van Expo Roeselare te organiseren. Een aantal vaste waardes zullen dit jaar niet present zijn, maar er hebben zich wel heel wat nieuwkomers aangemeld. Uiteindelijk klokken we nog af op 110 in plaats van 121 standhouders. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om de opstelling van de beurs compleet om te gooien.”

Animatie

Maar de vernieuwing gaat verder dan de standen gewoon op een andere plek zetten. “We trekken ook echt de kaart van de beleving. Elke dag staat er wel een act of animatie gepland die de beurs extra gezellig moet maken. Zo zijn er dagelijks kookworkshops van onder andere bestsellerauteur Delphine Steelandt en Bistro Le Nord, is er animatie door Gerard Motard en Charle & Latan, een dansnamiddag met optreden van accordeonsensatie Johnny Clarysse, initiaties swing en salsa, een foute quiz voor bedrijven, een gezelschapsspellennamiddag, twee modeshows en ook Sinterklaas komt op bezoek. Daarnaast halen we ook alle activiteiten die vroeger in de conferentieruimte georganiseerd werden, zoals de provinciale kapperswedstrijd en infosessies over gezond ontbijt en gezond koken, opnieuw binnen in de beurs. Verder zal iSkate, de sportclub voor en door inline skaters en rolschaatsers, de vijfde beuk inpalmen en er dagelijks initiaties geven.”

Tickets

De 69ste Jaarbeurs Roeselare kun je van dinsdag 1 november tot en met vrijdag 11 november bezoeken in Expo Roeselare op de Diksmuidsesteenweg. Je bent er welkom van 14 tot 19 uur, op donderdag 3 november tot 22 uur. “De ticketprijzen houden we ongewijzigd op acht euro en de parking, zowel op het terrein van Expo Roeselare als de REO Veiling, blijft gratis. Ook is er weer een seneniorenvoordeeldag op vrijdag 4 november. Dan krijgen 60-plussers twee euro korting. Leden van Okra komen er op maandag 7 en woensdag 9 november gratis in, hetzelfde geldt op dinsdag 8 november voor de leden van de Gezinsbond. Ook onze pendelbus rijdt opnieuw uit. Op– en afstapplaats is dit jaar de vroegere apotheek in de Sint-Michielsstraat 2.”

Meer info op www.jaarbeursroeselare.be.

