Jaar cel voor worstelaar na schermutseling met bewakingsagent bij AS Adventure in Roeselare

Rumbeke Harmonie zoekt slimste Rumbeke­naar

Koninklijke Harmonie St-Cecilia Rumbeke gaat op zoek naar de slimste Rumbekenaar. Op zaterdag 4 maart om 20 uur organiseert de harmonie de ‘Slimste Rumbekenaar I-Q-UIZ’ in zaal Ocar aan het Rumbeekse Kerksplein. Het wordt een gezellige avond om samen de hersenen te pijnigen op leuke, interessante, maar vooral niet al te moeilijke vragen. Deelnemen kan met maximum vijf personen per ploeg en kost 20 euro per ploeg. Inschrijven voor 25 februari via quiz.harmonie.rumbeke@gmail.com.

6 februari