Jaar cel en fikse schadevergoeding voor slag aan controleur De Lijn

volleybal CEV Cup Steven Vanmede­gael en Roeselare na toppresta­tie tegen Piacenza: “Het is uniek wat mijn spelers gedaan hebben”

Wie tegenwoordig in West-Vlaanderen topsport wil zien, moet niet in Brugge zijn, maar wel in Roeselare. Knack Roeselare bewees in de halve finale van de CEV Cup dat volleybal een pure teamsport is. Geen enkele Knack-speler heeft een palmares dat kan vergeleken worden met de indrukwekkende prijzenkast van de wereldspelers van Piacenza. En toch wonnen de manschappen van coach Vanmedegael, met imponerende 3-0-cijfers nog wel.