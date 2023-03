Italiaanse oom vliegt 5 jaar cel in voor seksueel misbruik nichtje

Oekene Inviteert brengt Beethoven en Brahms naar H. Godelieve­kerk

Cultuurwerking Oekene Inviteert palmt op vrijdag 24 maart de H. Godelievekerk langs de Honzebroekstraat in. Dit voor een concert van het 45-koppige orkest Nuove Musiche onder leiding van Eric Lederhandler. Zij brengen er muziek van Beethoven en Brahms. Tickets, inclusief receptie met de uitvoerders, kosten 25 euro. Wie jonger is dan 25 jaar of een Vrijetijdspas heeft, betaalt 12 euro. Reserveren doe je door het juiste bedrag over te schrijven op BE72 7310 3026 8116 van vzw Collectief ‘De LINK’. Vermeld hierbij ‘24/03 + aantal personen’. Overschrijven kan tot vier dagen voor de concertdatum, nadien kan je reserveren per mail aan oekeneNV@live.be. De tickets worden klaargelegd aan de inkom.