Isabel Vandeputte is ICT-leerkracht van het jaar

Roeselare Extra herden­kings­mo­ment voor Ben De Cat

Na een succesvol herdenkingsmoment voor de in april 2020 overleden creatieve duizendpoot Ben De Cat, wordt op vrijdag 13 mei nog een tweede herdenking georganiseerd. Op 21 april liep de K-trolle nokvol met vrienden en kennissen van Ben. Toch was er vraag naar een ander momentje omdat velen er op een weekdag niet bij konden zijn. Als locatie werd deze keer geopteerd voor zaal De Mooie Molen langs de Meenseheirweg 39 in Roeselare. Nog één keer zal de film ‘Ben in Memoriam’, een creatie van Freddy Eeckhout bestaande uit foto’s en videomateriaal, er om 20 uur vertoond worden. Iedereen die Ben in z’n hart draagt is er welkom.

12 mei