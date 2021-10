Interbellumwoning in Roeselare wint de Onroerenderfgoedprijs 2021

De prijs stond dit jaar in het teken van erfgoed dat niet publiek toegankelijk is. Uit 28 kandidaten nomineerde een externe jury herenhuis Hotel d’Udekem d’Acoz in Leuven, de interbellumwoning door Joseph De Bruycker in Roeselare en de villa Mon Désir in Wemmel als laureaten. Uit die lijst is nu de woning in Roeselare als winnaar gekozen. Elke laureaat wint een bedrag van 2.500 euro. De winnaar ontvangt daarbovenop 12.500 euro, dus 15.000 euro in totaal.