Installateurs engageren zich voor Roeselaarse Klimaatswitch via ‘Charter voor een gezamenlijke energietransitie’

Dat charter werd opgesteld samen met en door installateurs van duurzame oplossingen gevestigd in Roeselare en de onmiddellijke omgeving die er dinsdagavond ook hun handtekening onder zetten. “Met het charter willen we tonen dat er heel wat installateurs zijn die hun schouders willen zetten onder onze klimaatdoelstellingen”, zegt schepen van klimaat Michèle Hostekint (Vooruit).

Elke installateur die het charter ondertekent en de wederzijdse engagementen ondertekent, krijgt een label toegekend en wordt opgenomen in de Klimaatswitch #VANRSL beweging. “De doelstelling van het label is drievoudig. In eerste instantie formaliseert het charter een transparant en positief engagement bij installateurs van HVAC, isolatie en hernieuwbare energie om de klimaatdoelstellingen in Roeselare bij inwoners en bedrijven in de praktijk om te zetten. Het biedt ook een neutraal en betrouwbaar label dat de eindgebruiker helpt om een geïnformeerde en positieve keuze te maken voor lokale installateurs die zich inzetten voor energiebesparing, hernieuwbare energie en duurzame warmte. Tenslotte motiveert het charter producenten, verdelers en installateurs om duurzame oplossingen aan te bieden die bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen in Roeselare.”