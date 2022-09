Infosessie 'Wonen op je oude dag... Zorgen voor later?’ in Trax

Voor velen is het een ver-van-mijn-bedshow maar toch is het belangrijk om vroeg genoeg na te denken over de mate waarin je huidige woning op latere leeftijd, en bij eventueel verminderde mobiliteit, nog toegankelijk en geschikt zal zijn om kwalitatief en comfortabel oud te worden. Benieuwd hoe jij de regie over jouw woonsituatie op latere leeftijd nu al in handen kan nemen? De dienst wonen van de stad organiseert op woensdag 28 september een boeiende infosessie over dit thema. Die vindt plaats in TRAX en start om 19 uur. Inschrijven doe je per mail aan wonen@roeselare.be.