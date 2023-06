Infosessie over klimaattuin in BEN

Ex-lid motorbende halfdood geslagen en bewerkt met bunsenbran­der, maar iedereen houdt lippen op elkaar: “Liep hij met hoofd tegen deur misschien?”

Hoe een 52-jarige Bruggeling precies werd afgeranseld in het clublokaal van No Surrender MC in Zwevezele, zal wellicht nooit volledig duidelijk worden. Volgens het parket werden bij de bestraffing van het ex-lid een bunsenbrander, zout en hamer ingezet, maar tijdens de pleidooien maandag minimaliseerde iedereen zijn aandeel. Zelfs voormalig ‘president’ Angelo T. (47) uit Ardooie. “Men was hem liever kwijt dan rijk, omdat hij te soft was.”